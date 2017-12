FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Adva haben am Donnerstag um 3,70 Prozent auf 5,973 Euro angezogen und damit zu den Favoriten im TecDax gezählt. Die Papiere des Telekomausrüsters seien an den vergangenen sechs Handelstagen aus technischer Sicht zu stark unter Druck geraten, sagte ein Händler. Insofern hätten die Anteilsscheine nun zu einer Gegenbewegung angesetzt und seien über die 100-Tage-Linie gestiegen, was charttechnisch interessierte Anleger als Kaufsignal gewertet hätten.

Die 100-Tage-Linie gilt als Indikator für den mittelfristigen Trend. Sie verläuft aktuell bei 5,824 Euro und ist aktuell immer noch abwärts gerichtet.

Mitte 2017 hatten enttäuschende Geschäftszahlen von Adva die Papiere des TecDax-Unternehmens belastet. Zwischen Mitte Juli und Ende August brach ihr Kurs um mehr als die Hälfte ein. Mitte November hatten die Anteilsscheine dann dank guter Zahlen des Branchenkollegen und Netzwerkausrüsters Cisco zur Erholung angesetzt./la/stw

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US17275R1023 DE0005103006

AXC0199 2017-12-07/16:03