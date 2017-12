Bitcoin (BTCUSD in der xStation 5) bildet neues Allzeithoch aus, die $15.000-Marke ist nicht weit entfernt Drei Gründe, warum Bitcoin in naher Zukunft einen massiven Rückgang erleben könnte Bitcoin befindet sich in diesem Jahr stark im überkauften Bereich und erhöht die Chancen auf einen Crash

Zusammenfassung:Der Bitcoin erreicht fast jeden Tag neue Allzeithochs, allerdings waren die jüngsten Kursanstiege in der Bitcoin-Geschichte bisher am stärksten. Beachten Sie, dass sich die Preisanstiege immer weiter beschleunigen und somit das Bild einer Blasenbildung immer mehr bestärkt. Heute präsentieren wir Ihnen die drei Hauptgründe, warum der Bitcoin in naher Zukunft einen heftigen Rückgang erleben könnte. Die Einführung von Bitcoin-Futures könnte einen plötzlichen Kursrutsch beim Bitcoin-Preis auslösen Obwohl der Hauptgrund für die erstaunliche Rallye immer noch der gleiche ist - Investoren warten auf die Einführung von Bitcoin-Futures bei der CBOE - besteht die Gefahr, dass dieser Schritt nach hinten losgehen könnte. Beachten Sie, dass das Wetten auf Preisanstiege beim Bitcoin bisher deutlich einfacher war. Daher gab es nur eine begrenzte Anzahl an Tradern, die versuchten, gegen den bemerkenswerten bullischen Trend zu spekulieren. Es wird jedoch erwartet, dass sich die Dinge entscheidend ändern werden, wenn die CBOE und die CME eine Woche später ihren Kunden eine kostengünstige Methode anbieten werden, um gegen den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...