Waldems-Esch (ots) - Ende November übergab INSIGHT Health die Urkunden für Deutschlandstipendien an zehn Studierende im Rahmen einer Veranstaltung der Goethe-Universität Frankfurt. Seit 2012 beteiligt sich der Informationsdienstleister der Pharmaindustrie an der Ausbildung junger, vielversprechender Menschen durch die Deutschlandstipendien.



INSIGHT Health freut sich darüber, erneut zehn junge Menschen bei ihrer beruflichen Ausbildung zu unterstützen. Die acht Frauen und zwei Männer gehören jeweils zur Hälfte medizinisch-orientierten und wirtschafts-orientierten Studienrichtungen an. "Das passt zu unserem Markenkern. Wir sind ein Informationsdienstleister, der hauptsächlich Kunden aus der Pharmaindustrie beliefert. Unsere Services sind Lösungen betriebswirtschaftlicher Fragestellungen wie Vertriebsoptimierung oder Market Access", erklärt Firmengründer Roland Lederer.



Das Stipendium beläuft sich auf 300 Euro pro Monat. Neben dem Geld können die Stipendiaten aber auch vom Know-how des Spenders profitieren. "Das Deutschlandstipendium ist mehr als eine Kontobewegung", erklärte Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz, Vizepräsident der Goethe-Universität, auf der Vergabefeier der Deutschlandstipendiaten auf dem Campus der Universität.



Die Goethe-Universität hat mit 610 Deutschlandstipendien für das akademische Jahr 2017/18 erneut eine der höchsten Zahlen der Hochschulen in Deutschland erreicht. Dafür haben rund 360 Spender mit insgesamt 1,098 Mio. Euro beigetragen. Der gleiche Betrag kam vom Bundesministerium für Bildung und Forschung dazu.



Am Rande der Vergabefeier, bei der unter anderem Astronaut Thomas Reiter und Oberbürgermeister Peter Feldmann Reden hielten, knüpften die Stipendiaten erste Kontakte zu INSIGHT Health. "Wir hoffen, dass sich der Kontakt zu den Stipendiaten vertieft und wir vielleicht sogar eine/n zukünftigen Mitarbeiter/in unterstützen", meinte Roland Lederer.



Die Namen der Stipendiaten: Felix Bader, Stephanie Böhm, Merle Bouwer, Sarah Ciurus, Jaspreet Dhami, Alena Deuerlein, Robin Heil, Stella Krämer, Jessica Motreedja und Julia Neese.



INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleister im Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen in Berlin, Wien und Baar. Das Unternehmen bietet aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierter Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHT Health GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparenten Bereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individueller Lösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen, Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute, Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.



