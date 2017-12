Wenn Autos sich selbst steuern, haben Menschen Zeit für anderes. Darum konzipieren Designer nun Büros, Schlafkapseln und Luxussuiten auf Rädern. Das wird nicht nur das Fahren, sondern auch die Geschäftsmodelle verändern.

Pia grüßt, sobald man sich in einen der Sessel fallen lässt. Sie sorgt dafür, dass der richtige Radiosender läuft, und weiß, welche Beleuchtung man mag, weil sie einen am Smartphone erkennt. Sie aktiviert die Massagefunktion, wenn der Nacken verspannt ist - und wer friert, dem empfiehlt sie die Sitzheizung. Pia ist die Stimme einer künstlichen Intelligenz, die den Aufenthalt im autonomen Auto so angenehm wie möglich gestalten soll. Zumindest, wenn es nach Audi-Chefdesigner Marc Lichte geht, der Pia konzipiert hat.

Bis auf den Straßen fahrerlose Fahrzeuge unterwegs sind, wird es nicht mehr lange dauern, BMW zum Beispiel will die ersten Selbstfahrer ab 2021 in Serie bauen. Und eines ist jetzt schon klar: Die Menschen in ihnen werden nicht mehr Fahrende, sondern Reisende sein - und die vier Jahre ihres Lebens, die sie in Mitteleuropa durchschnittlich hinter dem Steuer verbringen, völlig anders verbringen. Die Branche stellt das vor eine ihrer größten Herausforderungen: Wie muss das Auto der Zukunft ausgestattet sein? Welchen Ansprüchen soll es genügen?

Nach Schätzung der Unternehmensberatung PwC werden sich traditionelle Hersteller und Zulieferer, die derzeit noch 70 Prozent der Gewinne in der Branche einstreichen, bereits im Jahr 2030 mit nur noch der Hälfte dessen begnügen müssen, was sich mit Autos verdienen lässt. Grund dafür sind Anbieter vernetzter Technologien und digitaler Dienste, die sich zwischen Hersteller und Kunde schieben - so wie es der Chauffeursdienst Uber mit seiner Abholfunktion per Smartphone-Wisch vormacht. Nur wer es verstehen wird, die richtigen Akzente in puncto Technologie, Komfort und Design zu setzen, hat eine Chance, in diesem neuen Mobilitätsspiel als Sieger vom Platz zu gehen.

Worauf es in Zukunft ankommt, zeigt Marc Lichte mit dem Konzeptfahrzeug Audi Aicon. Das Fahrzeug wird mit künstlicher Intelligenz gesteuert und stellt sich, wie gesagt, mit weiblicher Stimme, als Pia vor. Und Pia kann viel. Es holt seine (Smartphone-) Nutzer vor der eigenen Haustür ab, leuchtet ihnen mit einer integrierten Drohne beim Ein- und Aussteigen - und ist ansonsten als eine Art intelligentes Wohnzimmer auf Rädern konzipiert, das sich den Vorlieben ...

