FMW-Redaktion

Ein massiver Renditesturz bei europäischen Staatsanleihen ist aktuell zu besichtigen. Erst einmal ein Blick auf die deutschen Schuldtitel. Die zweijährigen Schatzanweisungen sind heute mit -0,79% Rendite auf ein Dreimonatstief gefallen. Die wichtigste Laufzeit von 10 Jahren fiel gestern bei einer frischen Emission auf 0,30% von vormals 0,36% vor drei Wochen. In Bankkreisen spricht man derzeit allgemein von einem aktuellen Run auf "sichere Schuldtitel" aufgrund globaler Unsicherheit.

Aber der tatsächliche Grund scheint zu sein, dass so manche Bond-Trader versuchen sich ganz aktuell noch schnell "vor der EZB zu postieren". Die hatte nämlich angekündigt zwischen dem 21. und 29. Dezember gar keine Anleihen kaufen zu wollen. Also vermuten viele Trader, dass die EZB diese Käufe in den nächsten zwei Wochen vorzieht um ihr Level zu halten - also in den ...

