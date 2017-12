Der deutsche Konzern kündigte jüngst die Zusammenarbeit mit SMA auf und zugleich an, wieder selbst Photovoltaik-Wechselrichter herstellen zu wollen. Nun stellte er sein neuestes Produkt in Indien vor.Siemens hat am Donnerstag in Indien die neueste Generation seiner Zentralwechselrichter vorgestellt. Der "Sinacon PV" verfüge über eine Leistung von 5000 Kilovoltampere (5 Megawatt) und sei Teil der neuen Kraftwerkslösung für Photovoltaik-Anlagen. Die Herstellung des neuen Wechselrichters erfolge in der Siemens-Fabrik nahe Mumbai. Das Produkt sei für den indischen Photovoltaik-Markt sowie Exporte ...

