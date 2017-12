Im DAX bleibt alles möglich, ProSiebenSat.1 mit einem Comeback-Versuch

Von einer Jahresendrallye oder einer Rekordjagd im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) zu sprechen, wäre derzeit zu viel des guten. Zumindest wird die psychologisch wichtige 13.000-Punkte-Marke verteidigt, so dass weiterhin alles möglich bleibt. Und noch haben wir einige Handelstage im Jahr 2017.

Das war heute los. In den vergangenen Tagen hatte der DAX meist sehr schwach begonnen, um sich im weiteren Handelsverlauf zu stabilisieren. Am heutigen Donnerstag lief es jedoch umgekehrt. Nachdem das wichtigste deutsche Börsenbarometer in der Spitze bis auf 13.083 Zähler klettern konnte und am Markt bereits von der beginnenden Jahresendrallye die Rede war, wurden die Kursgewinne in der Folge etwas reduziert. Dabei stand erneut der Kampf um die 13.000-Punkte-Marke im Fokus. Investoren wollten sich jedoch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Schließlich werden morgen mit den US-Arbeitsmarktdaten für den Monat November wichtige Konjunkturnachrichten veröffentlicht.

