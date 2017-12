Los Angeles (ots/PRNewswire) - Audionamix (http://audionamix.com/), der Branchenführer bei Audio-Quellentrennung, bringt offiziell XTRAX STEMS auf den Markt, den weltweit ersten vollautomatischen Stem-Creator. XTRAX STEMS kann jeden Song auf einfache Weise in Drums, Vocals und seine übrigen Musikkomponenten trennen. XTRAX STEMS wurde für DJs, Musikproduzenten und Remix-Künstler entwickelt und ermöglicht Anwendern die Erstellung von Multitrack-Content zur Steuerung bei Live-Sets, was nie dagewesene Möglichkeiten für einfaches Remixen, Sampling und A-Capella-Erstellung eröffnet!



XTRAX STEMS kann ebenfalls von Musikern genutzt werden, um mit ihren Lieblingstracks zu proben. Sänger und Schlagzeuger können Songs mit abgestellten Vocals oder Drums proben. Sie können auch Solostimmen- oder Drum-Parts anhören, um alle Details der Original-Performance, Gesangsharmonien und Mischtechniken auszumachen.



XTRAX STEMS ist ein Einstiegsprodukt für die preisgekrönte Produktlinie von Audionamix, die ebenfalls ADX TRAX Pro (http://audionamix.com/technology/adx-trax-pro/), ADX SVC (http://audionamix.com/technology/speech-volume-control/) und ADX VVC (http://audionamix.com/technology/vvc-plugin/) umfasst.



Funktionen von XTRAX STEMS



- Automatische Trennung in 3 Teile - Vocals, Drums, restliche Musik - Export individueller Stems - Lautstärkeregelung und Pan-Mix-Steuerung - Für Mono- und Stereodateien bis zu 96 kHz/32 Bits - Vier leistungsstarke Cloud-basierte Trennungs-Algorithmen



Systemanforderungen von XTRAX STEMS



- Nur für Mac (Mac OS 10.11 - 10.13) - Erfordert Highspeed-Internetverbindung



Preis von XTRAX STEMS



XTRAX STEMS wird für 99 USD im Handel erhältlich sein, mit einem Einführungspreis von 74 USD bis 13. Dezember 2017.



Über Audionamix



Audionamix hat sich seit 2003 als Weltmarktführer bei Audio-Quellentrennung etabliert. Auf jahrelanger Forschung der Verarbeitung von Audiosignalen aufbauend, hat das Unternehmen die revolutionäre, patentierte ADX Technologie entwickelt und bleibt unvermindert ein Vorreiter bei Audio-Lösungen für die Film-, Rundfunk- und Musikbranche. Als Gewinner der 2014 Pro Sound Network NAMM "Best Of Show" und des 2017 Electronic Musician Editor's Choice Award, hat Audionamix seine technische Erfahrung bei der Isolation und Trennung von Elementen aus Masteraufnahmen bewiesen, die Content-Inhaber, Ingenieure. Produzenten und Künstler befähigen, spannende neue Produktionen zu schaffen sowie Fernseh- und Film-Assets für die weltweite Verteilung freizusetzen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://audionamix.com.



