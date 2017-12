Mitsui Chemicals Agro, Inc. (MCAG) und BASF SE haben am Donnerstag einen langfristigen Vertrag für die Vermarktung von Broflanilide unterzeichnet. Broflanilide ist ein neuartiges Insektizid zur Bekämpfung von Schadinsekten in der Landwirtschaft und zur professionellen Schädlingsbekämpfung. Kazunori Tani, President und CEO von MCAG, und Markus Heldt, President BASF Crop...

