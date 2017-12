Saisonuntypischer Regen und unfreundliches Wetter in der Woge von Zyklon Ockhi haben die Traubenfarmen in Maharashtra schwer geschädigt, einer der größten Traubenerzeuger in dem Land. Die Traubenerzeuger gaben an, dass die Produktion des Ertrages infolge des unfreundlichen Wetters dieses Jahr bereits kleiner war. Bildquelle: Shutterstock.com Die plötzliche...

Den vollständigen Artikel lesen ...