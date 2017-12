The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0373476032 AUTONEUM HLDG 17-25 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0387879064 DH SWITZ.FIN. 17-28 2 BD00 BON CHF N

CA ZRW2 XFRA DE000A2GSNF5 NEUE ZWL ZAHNRADW. 17/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40MG6 COBA 17/25 S.892 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5H10 LB.HESS.THR.CA.TIL.12B/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1M1X4 LBBW STUFENZINS 17/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2R19 NORDLB 2 PH.BD. 74/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2RY7 NORDLB 2-PH.BD. 73/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SHFM576 SCHLW-H.SCHATZ.17/19 A1 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013302197 AEROP.DE PARIS SA 17/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA US92343VCX01 VERIZON COMM 15/48 BD02 BON USD N

CA XFRA US92343VCZ58 VERIZON COMM 2055 BD02 BON USD N

CA XFRA USN6704RAH41 OI EUROPEAN GRP 17/23REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USP90187AE86 TECPETROL 17/22 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1721755038 INTL FIN. CORP. 17/19 MTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS1733226747 CHEUNG KONG I.F.B. 17/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1733942178 PICARD GRP. 17/23FLR REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1734307280 B.N.G. 17/20 MTN REGS BD02 BON USD N

CA DPWH XFRA XS1734533372 DEUTSCHE POST MTN.17/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1734547919 VOLKSWAGEN BK. MTN 17/21 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1734548487 VOLKSWAGEN BK. MTN 17/23 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1734548644 VOLKSWAGEN BK. MTN 17/25 BD03 BON EUR N

CA 4AL XFRA CA04624M1095 ASTAR MINERALS LTD EQ00 EQU EUR N

CA 7111 XFRA CA08906Q1000 BIG BLOCKCH.INTELL.GRP EQ00 EQU EUR N