Erst Ende August war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen möglicher unrichtiger Darstellung der Bilanzen gegen das Möbel-Einzelhandelskonglomerat und einige seiner Manager ermittelt. Der Vorwurf: Tochterunternehmen könnten Umsätze zu hoch ausgewiesen haben, so dass der Bilanzwert des Konzerns überhöht dargestellt worden sein könnte. Am Donnerstag überschlugen sich dann die Ereignisse: Es seien in Bezug auf Bilanzunregelmäßigkeiten neue Informationen ans Licht gekommen, die weitere Nachforschungen erforderlich machten. Die für Donnerstag angekündigteVeröffentlichung der, allerdings untestierten, Quartalszahlen wurde verschoben. Zudem ist Vorstandschef Markus Jooste mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Die Aktie verlor am Donnerstag gut 60 %. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Steinhoff ist strikt zu meiden.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 49 vom 7.12.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info