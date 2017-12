Die Erwartungen von Politik, Gesellschaft und Verbrauchern an deutsche Unternehmen, in ihren Lieferketten den Menschenrechten und ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden, hat in diesem Jahr deutlich zugenommen.

Das ist das Ergebnis einer Studie des früheren Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, Markus Löning, die der WirtschaftsWoche vorliegt und Ende dieser Woche veröffentlicht wird. Demnach steigen vor allem die Erwartungen der Verbraucher immens. Laut Studie denken drei Viertel der Konsumenten, dass Unternehmen nicht nur Gewinne erzielen, sondern auch die sozialen Bedingungen verbessern sollten. Zwei Drittel der Deutschen trauen es den Konzernleitungen demnach nicht zu, sich den Herausforderungen ihrer Standorte zu stellen. 27 Prozent der Menschen wären bereit, für ein Produkt mehr zu zahlen, ...

