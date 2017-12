Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

REGIERUNG - Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat den SPD-Beschluss zu ergebnisoffenen Gesprächen mit der Union über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen als gut und richtig bezeichnet. "Es geht als Erstes ums Land und die Bürger, dann erst um die Parteien, nicht umgekehrt", sagte Klöckner der Rheinischen Post. Klöckner versicherte: "Die Tür der CDU steht offen." (Rheinische Post)

ENTLASSUNGEN - Der Vorsitzende der Gewerkschaft IG Metall übt scharfe Kritik am geplanten Stellenabbau einzelner Industriekonzerne: "Nach Siemens, Thyssenkrupp und PSA/Opel ist nun General Electric der vierte große Konzern, der innerhalb kurzer Zeit trotz Milliardengewinnen massiven Stellenabbau in Deutschland ankündigt." Jörg Hofmann wertet die Pläne als Gewinnstreben auf Kosten der Arbeitnehmer. (Bild S.3)

MINISTERIEN - Der geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) will die anderen Ministerien zu Sparsamkeit ermahnen. Das geht nach Informationen des Handelsblatts aus einem Papier hervor, das derzeit im Bundesfinanzministerium vorbereitet wird und das noch vor Weihnachten an alle Ressorts verschickt werden soll. In dem "Rundschreiben zur vorläufigen Haushaltsführung" weist das Finanzministerium die anderen Häuser darauf hin, welche Ausgaben in nächster Zeit getätigt werden dürfen und welche nicht. Hintergrund: Da sich die Regierungsbildung hinzieht, wird es auf absehbare Zeit keinen gültigen Haushalt für das Jahr 2018 geben. (Handelsblatt S. 13)

WTO - Bei der WTO-Konferenz ist die Sorge groß, dass US-Präsident Donald Trump die Organisation und den Freihandel weiter beschädigen könnte. Eine Studie zeigt: Der Protektionismus greift schon um sich - vor allem die deutsche Wirtschaft leidet. (Handelsblatt S. 6f)

RENTE - Um das Rentensystem finanzierbar zu halten, hatte die Bundesregierung 2007 die Rente mit 67 beschlossen. Das Renteneintrittsalter hält dennoch längerfristig nicht mit der Entwicklung der Lebenserwartung Schritt. Der CDU-Wirtschaftsrat appelliert an die Politik, auch an die ihm nahestehende Union, die Bürger auf unpopuläre Reformschritte einzustimmen. "Die Menschen müssen länger arbeiten als jetzt, sonst wird es nicht gehen", sagte Verbandsgeneralsekretär Wolfgang Steiger. (FAZ S. 17)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2017 01:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.