Die Probleme mit Kryptowährungen werden vor dem Start von Terminkontrakten auf Bitcoin immer offensichtlicher. Kursschwankungen, technische Probleme und Hackerattacken beschädigen das Image und kosten Anleger viel Geld.

Kurz vor dem Start von Terminkontrakten auf die Digitalwährung Bitcoin steigt die Nervosität am Markt von Minute zu Minute. Zudem traten einmal mehr die technischen Probleme beim Handel mit Kryptowährungen offen zu Tage. So stieg der Bitcoin auf dem Handelsplatz Coinbase am Donnerstagabend innerhalb von 90 Minuten erst von 16.000 Dollar auf fast 20.000 Dollar, um dann wieder alle Gewinne abzugeben. Zeitweise konnte über Coinbase nicht gehandelt werden, ...

