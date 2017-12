DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die chinesischen Exporte sind im November den neunten Monat in Folge gestiegen. Wie die Zollbehörde des Landes mitteilte, kletterten die Ausfuhren um 12,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Oktober lag der Zuwachs bei 6,9 Prozent. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Exportplus von 6,0 Prozent gerechnet. Bei den Importen zeigte sich im vergangenen Monat ein ähnliches Bild: Die Einfuhren legten mit 17,7 Prozent noch etwas stärker zu als im Vormonat mit 17,2 Prozent. Der Anstieg war auch deutlicher als von Ökonomen mit 12,0 Prozent erwartet. Der Handelsüberschuss stieg auf 40,21 Milliarden US-Dollar von 38,2 Milliarden im Monat zuvor. Im Mittel wurde ein Handelsüberschuss von 34,2 Milliarden Dollar erwartet.

TAGESTHEMA II

Die Wirtschaft in Japan ist im dritten Quartal 2017 stärker gewachsen als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg in den drei Monaten auf das Jahr hochgerechnet um 2,5 Prozent. In der ersten Schätzung war ein Plus von 1,4 Prozent angegeben worden. Grund für das stärker als zunächst erwartet ausgefallene Wachstum seien vor allem Investitionen von Unternehmen gewesen. Die Wirtschaft der drittgrößten Volkswirtschaft weltweit verzeichnete damit das siebte Quartal in Folge Wachstum, das ist die längste Wachstumsphase seit 16 Jahren. Die neuen Daten weisen daraufhin, dass die Wirtschaftspolitik von Premier Shinzo Abe zunehmend Früchte trägt, auch dank der robusten Weltwirtschaft.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten November Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +195.000 gg Vm zuvor: +261.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,1% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: -0,04% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Dezember (1. Umfrage) PROGNOSE: 99,9 zuvor: 98,5

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.645,60 +0,13% Nikkei-225 22.811,08 +1,39% Hang-Seng-Index 28.637,38 +1,18% Kospi 2.464,00 +0,08% Schanghai-Composite 3.287,02 +0,46% S&P/ASX 200 5.994,40 +0,28%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Sehr robuste Handelsdaten in China, gute BIP-Daten in Japan und ein in letzter Minute zumindest kurzfristig abgewendeter Stillstand der Regierungsinstitutionen in den USA beherrschen die Schlagzeilen an den Aktienmärkten. Diese reagieren im späten Geschäft überwiegend mit Aufschlägen, der Schanghai-Composite dreht im Verlauf des Handels ins Plus. Im November sind die Exporte aus China auf Jahressicht mehr als doppelt so stark geklettert wie erwartet. Auch die Importe schlugen die Markterwartungen um Längen. In Japan wurde das BIP-Wachstum für das Quartal von Juli bis September nach oben revidiert. Der Nikkei-225 wurde auch beflügelt von einem nachgebenden Yen. Der US-Dollar profitiert unter anderem von der Einigung in den USA zur Vermeidung des Regierungsstillstandes. In ganz Asien erholen sich die jüngst schwer gebeutelten Technologiewerte. In Tokio klettern Tokyo Electron um 2,6 Prozent, in der vergangenen Woche hatte der Wert 11 Prozent eingebüßt.

US-NACHBÖRSE

Forescout Technologies sprangen um 7,1 Prozent in die Höhe. Das auf Sicherheit im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge spezialisierte Unternehmen verringerte seinen Verlust deutlich. Cloudera legten um 5,8 Prozent zu, nachdem die Software-Gesellschaft Umsätze und Ergebnis über Markterwartungen ausgewiesen hatte. American Outdoor Brands brachen um 14,5 Prozent ein. Die Titel der Muttergesellschaft des Handfeuerwaffenherstellers Smith & Wesson litten unter deren schwachen Geschäftszahlen. Smith & Wesson verbuchte einen 90-prozentigen Absturz des Nettoergebnisses. SeaWorld Entertainment stürzten um 7,8 Prozent ab. Im Handel war von Gewinnmitnahmen die Rede, nachdem die Papiere des Themen- und Vergnügungsparkbetreibers seit dem Allzeittief am 22. November um über 20 Prozent haussiert hatten. Alexion Pharmaceuticals gewannen 5,4 Prozent. Die Aktie des Biotechnologieunternehmens wurde von Analysten als eine genannt, die in dem kommenden zwölf Monaten um mindestens 30 Prozent steigen sollte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.211,48 0,29 70,57 22,51 S&P-500 2.636,98 0,29 7,71 17,78 Nasdaq-Comp. 6.812,84 0,54 36,47 26,56 Nasdaq-100 6.316,28 0,37 23,22 29,87 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 823 Mio 800 Mio Gewinner 1.848 1.252 Verlierer 1.097 1.714 Unverändert 139 121

Etwas fester - Die Aufwärtsbewegung blieb nicht zuletzt deshalb bescheiden, weil am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für November publiziert wird. Einerseits half die Perspektive einer möglicherweise bald verabschiedeten Steuerreform, andererseits drohte weiter die Stilllegung der US-Regierung wegen fehlender Haushaltsmittel. Neben den Technologiewerten, die den Nasdaq-Index nach oben brachten, waren auch Industriewerte gesucht. So stiegen im Dow Boeing um 1,3 Prozent und Caterpillar um 1,8 Prozent. General Electric wird wegen des schwierigen Energiegeschäfts rund 12.000 Stellen in der Sparte GE Power streichen. Die Aktie gewann nach einem volatilen Auf und Ab schließlich 0,3 Prozent. Broadcom tendierten nach Gewinnen im frühen Geschäft wenig verändert, obwohl der Halbleiterkonzern im vierten Quartal besser als erwartet abgeschnitten hatte. Die Aktie sei mit einem Plus von über 50 Prozent in diesem Jahr bereits gut gelaufen, hieß es. Für Lululemon Athletica ging es um 6,4 Prozent nach oben. Der Yoga-Bekleidungshersteller wartete mit besser als prognostiziert ausgefallenen Geschäftszahlen auf. Die Papiere von Tailored Brands schossen um 13,5 Prozent nach oben. Der Modekonzern überraschte positiv mit einem 30-prozentigen Gewinnanstieg.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,79 0,0 1,79 59,2 5 Jahre 2,13 0,8 2,13 21,0 7 Jahre 2,27 1,5 2,26 2,7 10 Jahre 2,36 2,0 2,34 -8,6 30 Jahre 2,76 2,8 2,73 -31,0

Die US-Anleihen standen vor den Arbeitsmarktdaten und mit dem wieder steigenden Interesse an Aktien unter Druck. Teilnehmer verwiesen auch auf die umfangreichen staatlichen Neuemissionen in der kommenden Woche im Volumen von 140 Milliarden Dollar. Zudem mehrten sich im späten Geschäft die Anzeichen, dass führende Politiker eine drohende Stilllegung der US-Regierung verhindern wollen. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 2 Basispunkte auf 2,36 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1754 -0,2% 1,1776 1,1791 +11,8% EUR/JPY 133,34 +0,1% 133,16 132,86 +8,5% EUR/GBP 0,8725 -0,1% 0,8737 0,8816 +2,4% GBP/USD 1,3467 -0,1% 1,3477 1,3375 +9,2% USD/JPY 113,44 +0,3% 113,09 112,68 -3,0% USD/KRW 1092,85 -0,0% 1093,38 1093,67 -9,5% USD/CNY 6,6166 -0,0% 6,6193 6,6158 -4,7% USD/CNH 6,6243 -0,0% 6,6244 6,6212 -5,0% USD/HKD 7,8076 -0,0% 7,8080 7,8125 +0,7% AUD/USD 0,7510 -0,0% 0,7513 0,7526 +4,1% NZD/USD 0,6838 +0,1% 0,6829 0,6840 -1,6%

Der Dollar baute seine jüngsten Gewinne aus. Der Euro fiel im Gegenzug auf 1,1774 Dollar. Im späten US-Handel am Vortag hatte er noch klar über der Marke von 1,18 Dollar gelegen. Die Aussicht auf eine baldige Umsetzung der US-Steuerreform und die vom Markt erwartete Zinserhöhung der US-Notenbank in der kommenden Woche stützten den Greenback. Im frühen asiatisch dominierten Geschäft am Freitag legt der Dollar weiter zu, auch zum Yen. Rückenwind bekommt er auch davon, dass der US-Kongress im Streit um den US-Haushalt eine Haushaltssperre und damit einen erzwungenen Regierungsstillstand vorerst verhindert hat. Das Pfund zieht etwas an, gestützt von Spekulationen, dass im Ringen um einen Durchbruch in der ersten Phase der Brexit-Verhandlungen Fortschritte erzielt wurden.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,62 56,69 -0,1% -0,07 -0,7% Brent/ICE 62,16 62,2 -0,1% -0,04 +6,1%

Die Ölpreise erholten sich von den Vortagesabgaben. "Es handelt sich lediglich um eine technische Erholung", so Eugen Weinberg, Leiter des Rohstoff-Research der Commerzbank. Am Mittwoch hatten vor allem steigende Benzinbestände einen Preisrutsch ausgelöst. Ein Fass der US-Sorte WTI verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 56,69 Dollar. Für Brent ging es um 1,5 Prozent auf 62,20 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.249,19 1.247,45 +0,1% +1,74 +8,5% Silber (Spot) 15,79 15,72 +0,4% +0,07 -0,9% Platin (Spot) 896,55 895,00 +0,2% +1,55 -0,8% Kupfer-Future 2,96 2,94 +0,8% +0,02 +17,4%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 08, 2017 02:00 ET (07:00 GMT)

Der Goldpreis litt weiter unter dem starken Dollar und der Aussicht auf in der kommenden Woche weiter steigende US-ZInsen. Der Preis für die Feinunze reduzierte sich um 1,2 Prozent auf 1.248 Dollar und lag damit auf dem niedrigsten Stand seit Ende Juli.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

US-INNENPOLITIK

Im Streit um den US-Haushalt hat der Kongress in Washington eine Haushaltssperre und damit einen erzwungenen Regierungsstillstand vorerst verhindert. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte auch der Senat dafür, die Finanzierung der Regierungsausgaben zunächst um zwei Wochen bis zum 22. Dezember zu verlängern. Damit hat der Kongress nun zwei Wochen mehr Zeit, um im Haushaltsstreit einen Kompromiss mit US-Präsident Donald Trump zu finden.

NAHOSTKRISE

Die israelische Armee hat als Reaktion auf einen Beschuss aus dem Gazastreifen Ziele in dem Palästinensergebiet angegriffen. Sie beschoss nach eigenen Angaben mit einem Panzer und einem Kampfflugzeug zwei "Militärposten" im Gazastreifen - ohne mitzuteilen, wer diese Posten kontrollierte.

KONJUNKTUR USA

Verbraucherkredite Okt plus 20,52 Mrd USD

Verbraucherkredite Sep revidiert plus 19,21 Mrd USD (vorl: plus 20,83 Mrd USD)

Verbraucherkredite Okt plus 20,52 Mrd USD

Verbraucherkredite Sep revidiert plus 19,21 Mrd USD (vorl: plus 20,83 Mrd USD)

KONJUNKTUR JAPAN

BIP Juli-Sep real rev +0,6% (vorl: +0,3%) gg Vq

BIP Juli-Sep annual. rev +2,5% (vorl: +1,4%)

Konsum Juli-Sep rev -0,5% (vorl: -0,5%)

Investitionen Juli-Sep rev +1,1% (vorl: +0,2%)

Binnennachfrage mit +0,1%-Pkt Wachstumsbeitrag

Auslandsnachfrage mit +0,5 Wachstumsbeitrag

Lagerveränd. mit +0,4%-Pkt Wachstumsbeitrag

Leistungsbilanz Okt nsb Überschuss 2,176 Bill JPY (PROG: Überschuss 1,740 Bill JPY)

Leistungsbilanz Okt nsb Überschuss 2,176 Bill JPY; +40,7% gg Vj

BIP-Deflator Juli-Sep rev +0,1% (vorl: +0,1%)

AT&T/TIME WARNER

Das Kartellverfahren zur geplanten Übernahme von Time Warner durch AT&T wird sich wohl länger hinziehen als von den Unternehmen gewünscht. Der zuständige US-Bezirksrichter hat den 19. März als Eröffnungsdatum des Verfahrens festgelegt und die beiden US-Unternehmen gewarnt, dass er bis zum Ablauf des Fusionsvertrags am 22. April keine Entscheidung treffen kann.

STEINHOFF

Die Ratingagentur Moody's hat das Rating des MDAX-Unternehmens Steinhoff International Holdings um vier Stufen von Baa3 auf B1 abgestuft. Gleichzeitig werden die Ratings auf eine weitere Abstufung hin überprüft.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2017 02:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.