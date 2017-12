Großbritannien und die Europäische Union haben bei ihren Brexit-Gesprächen einen ersten Durchbruch erzielt. Dies teilte am Freitagmorgen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der britischen Premierministerin Theresa May mit. "Es wurden genügend Fortschritte erzielt, damit wir jetzt in die zweite...

Den vollständigen Artikel lesen ...