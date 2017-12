DAX - Bullen attackieren Range-Oberseite (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Aufwärts Rückblick: Am Mittwoch startete der DAX kurz vor dem Erreichen der wichtigen Unterstützung bei 12.843 Punkten eine massive Erholung. Diese führte zunächst an die Unterseite der Dreiecksformation bei 13.095 Punkten. Dort prallte der Index gestern zunächst nach unten ab, konnte sich nach einer scharfen Gegenbewegung jedoch an der 13.000 Punkte-Marke stabilisieren und einen weiteren Kaufimpuls initiieren. Dieser setzt sich heute vorbörslich mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 13.095 Punkten fort. Aktuell erreicht der vorbörsliche DAX bereits die Hürde bei 13.161 Punkten. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.28 Uhr): Jetzt...

Den vollständigen Artikel lesen ...