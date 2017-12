Tagesgewinner war am Donnerstag YY Inc. mit 8,57% auf 109,61 (275% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 6,22%) vor Polytec mit 5,43% auf 19,42 (322% Vol.; 1W -1,60%) und Manz mit 4,87% auf 31,32 (113% Vol.; 1W -10,50%). Die Tagesverlierer: Dialog Semiconductor mit -4,17% auf 23,43 (155% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -23,09%), Nemetschek mit -1,86% auf 75,90 (106% Vol.; 1W -5,43%), Roche Holding mit -1,65% auf 243,90 (114% Vol.; 1W -2,32%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Glencore (24051,98 Mio.), Royal Dutch Shell (23527,13) und GVC Holdings (17933,79). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei GVC Holdings (996%), Gazprom (677%) und AT&S (434%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Valeant...

Den vollständigen Artikel lesen ...