Luxoft, ein globaler IT-Servicedienstleister, erhält Zertifizierung des Umweltmangementsystems gemäß ISO 14001:2015 von der Intertek Certification GmbH in Deutschland. Intertek ist eine deutsche DAkkS-Akkreditierungsstelle. Die Zertifizierung deckt alle Standorte von Luxoft in Deutschland Frankfurt, München, Stuttgart, Böblingen und Braunschweig ab.

ISO 14001:2015, eine international anerkannte EMS-Norm (Umweltmanagementsystem, Environmental Management System), unterstützt Organisationen beim Nachweis ihres Umweltengagements für ihre Interessenvertreter und im Hinblick auf die Minimierung der Umweltauswirkungen und -risiken. Die Zertifizierung erfordert die Einführung und Wartung eines EMS-Systems, das gewährleistet, dass alle Mitarbeiter mit der Anwendung vertraut sind.

"Wir sind stolz, diese Akkreditierung in einem Zeitraum von lediglich fünf Monaten erhalten zu haben", so Dr. Peter Mossack, Managing Director für den Unternehmensstandort Stuttgart bei Luxoft. "Die Implementierung dieses Systems innerhalb so kurzer Zeit zeigt, wie bedeutend die Einhaltung von Umweltstandards für die Beteiligten bei Luxoft ist. Hierbei handelte es sich um ein Engagement, das uns in die Lage versetzte, Umweltfragen zu einem integralen Bestandteil unseres Entscheidungsfindungsprozesses auf allen Geschäftsebenen werden zu lassen."

Das Umweltengagement von Luxoft in Deutschland umfasst Programme zur Abfalltrennung, Schaffung von Anreizen für Mitarbeiter, umweltfreundliche Transportmethoden einzuführen und Forschungs- und Entwicklungsprogramme zu unterstützen, die dazu beitragen, die Umweltbelastung des gesamten Unternehmensbetriebs zu minimieren. Luxoft plant die Fortführung seiner Arbeiten zum Erhalt der ISO-Zertifizierung an weiteren Standorten.

Bianca Nowakowski, Leitende Auditorin der Intertek Certification GmbH, erklärte: "Luxoft erreichte ein hohes Engagement der Führungskräfte, eine äußerst gute betriebliche Einordnung und Beteiligung der Mitarbeiter und eine sehr gut strukturierte und kohärente Dokumentation."

Über Luxoft

Luxoft (NYSE:LXFT) ist ein führender Anbieter von innovativen Technologielösungen, die Kunden in multinationalen Unternehmen messbare Geschäftsergebnisse liefern. Sein Angebot umfasst strategische Beratung, kundenspezifische Softwareentwicklung und Engineering digitaler Lösungen. Luxoft bietet Unternehmen seine vielseitige Expertise im Bereich der Finanzdienstleistungen, Automobil- und Kommunikationsindustrie sowie in den Sektoren Healthcare Life Sciences, um ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Mit seinem Managed Delivery-Modell, unterstützt durch hoch qualifizierte Mitarbeiter, sorgt das Unternehmen für ständige Innovation seines Technologieportfolios, um auch die digitalen Herausforderungen von morgen zu meistern.

Luxoft beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeiter in 42 Büros in 21 Ländern auf fünf Kontinenten. Seinen Hauptsitz unterhält das Unternehmen in Zug (Schweiz). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.

