Bad Marienberg - Nahezu jedes vierte Unternehmen (23%) in Deutschland verkaufte im Jahr 2016 seine Waren oder Dienstleistungen über eine Website, App oder elektronischen Datenaustausch über Standleitungen (EDI), so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, betrieben 19% der Unternehmen E-Commerce über eine Website oder App, während lediglich 5% EDI nutzten (Mehrfachnennungen möglich).

