NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler von 84 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen des weltweiten erfreulichen Wirtschaftsausblicks sehe er auch für 2018 beträchtlichen Wert in einigen Aktien europäischer Autohersteller, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei Daimler hält er die geplante Holding-Struktur mit einer Aufspaltung in eine Auto- und Lkw/Bussparte positiv./ck/zb

Datum der Analyse: 07.12.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007100000

AXC0064 2017-12-08/09:05