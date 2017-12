Theresa May und Jean-Claude Juncker schaffen es kurz vor dem EU-Gipfel, sich über die Scheidungsmodalitäten zu einigen. Die 27 EU-Staaten können damit nächste Woche die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen eröffnen.

"Gab es Champagner zum Frühstück", fragt ein BBC-Reporter. Weder der britische Premierministerin noch der EU-Kommissionspräsident wollen darauf antworten, als sie am Freitag früh um 7.40 Uhr vor die Presse treten. Theresa May und Jean-Claude Juncker haben zwar gute Nachrichten zu verkünden, doch in Feierlaune sind nicht. "Ein erster Durchbruch ist erzielt" sagte Juncker mit ernster Miene.

Nach monatelangen extrem zähen Verhandlungen haben das Vereinigte Königreich und die EU-27 es endlich geschafft, sich über die wesentlichen Elemente ihres Scheidungsvertrages zu einigen. Darüber sind beide Seiten sichtlich erleichtert. Doch zum Jubeln ist niemandem zumute. Denn der politische Trennungsprozess hat sich in den vergangenen Monaten als ausgesprochen schmerzhaft erwiesen - vor allem für die Briten, aber auch für den Rest der EU.

Am Schluss war es vor allem die heikle Nordirland-Frage, an der das Scheidungsabkommen zu scheitern drohte. May war der EU an diesem Punkt maximal entgegengekommen: Irland sollte Teil des Europäischen ...

