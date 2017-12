BASEL/ROM (dpa-AFX) - Den italienischen Länderchefs von Roche und Novartis drohen in Italien Gerichtsverfahren. Dabei geht es um den Vorwurf, dass sie versucht haben, die Wirksamkeit des Roche-Mittels Avastin in der Behandlung bestimmter Augenkrankheiten zu verleumden, um so den Absatz des gemeinsam vermarkteten Präparates Lucentis zu stützen, berichtet die italienische Agentur ANSA am Freitag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft.

Demnach haben Maurizio De Cicco von Roche und George Schrockn Fuchs von Novartis beide einen Bescheid erhalten, dass die Untersuchungen abgeschlossen seien. Dies ist laut ANSA in der Regel der Auftakt für ein Anklage-Gesuch. Den beiden Managern wird vorgeworfen, versucht zu haben, den Absatz von Avastin durch die Streuung falscher Informationen zu behindern. Ziel dieser Aktionen sei es gewesen, damit den Absatz des deutlich teureren Augenmittels Lucentis zu begünstigen.

Die beiden Pharmakonzerne haben in diesem Zusammenhang von den italienischen Wettbewerbsbehörden bereits im Jahr 2014 eine Buße in Höhe von 180 Millionen Euro erhalten./hr/yr/AWP/she

ISIN CH0012005267 CH0012032048

