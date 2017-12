Zum Jahresende gibt es noch einmal ordentlich Bewegung bei einigen Beteiligungen von BB Biotech. Den Anfang machte in dieser Woche Novo Nordisk. Die Dänen haben für Ozempic (Wirkstoff Semaglutide) in den USA die nächste Zulassung in der Dosis 0,5 mg sowie 1,0 mg erhalten und damit den Druck auf den Rivalen Eli Lilly erhöht. Novo Nordisk ist die zehngrößte Beteiligung im Portfolio der Schweizer.

