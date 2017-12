MAXON Computer ist ein führender Entwickler von professionellen 3D-Modeling, Painting, Animations- und Rendering-Lösungen. Die vielfach ausgezeichneten Softwarepakete Cinema 4D und BodyPaint 3D werden weltweit in zahlreichen Produktionen aus den Bereichen Film, Fernsehen, Werbung, Games, sowie Visualisierung von Architektur, Medizin, Produktdesign oder Infografik eingesetzt. Das in Friedrichsdorf bei Frankfurt/M. beheimatete Unternehmen unterhält Niederlassungen und Repräsentanzen in den USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Japan und Singapur. MAXON Produkte sind direkt bei MAXON oder den zertifizierten Fachhandelspartnern erhältlich. MAXON ist Teil der Nemetschek Group.

Company: MAXON Computer GmbH Headquarters Address: Friedrichsdorf Germany Main Telephone: +49 (0)6172 5906-0 Website: www.maxon.net Type of Organization: Private Industry: Software Key Executives: CEO: Harald Egel CFO: Uwe Bärtels CEO/CTO: Harald Schneider Public Relations Contact: Jessica Wege Phone: +49 (0)6172 5906-643 Email: j_wege@maxon.net

