Hamburg - Die Zinskurve (10-2 Jahre) in den USA hat sich zuletzt weiter verflacht, denn die Rendite der zweijährigen T-Notes hat sich mittlerweile bis an die Marke von 1,80% herangearbeitet, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Damit betrage der Abstand zwischen kurzem und langem Ende nur noch rund 50 Punkte. Der Zinsanstieg am kurzen Ende resultiere hauptsächlich aus der näher rückenden FED-Zinssitzung am 12./13. Dezember, bei der mit der dritten Zinsanhebung in diesem Jahr um 25 BP auf eine Zielspanne für die FED Funds Rate auf 1,25 bis 1,50% gerechnet werde. Für auch steigende Zinsen am langen Ende könnte die erfolgreiche Verabschiedung der US-Steuerreform sorgen, die die Unternehmen stark entlasten würde und damit das US-Wachstum kurzfristig anheizen dürfte.

