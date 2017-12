Wien - Die Deutsche Post DHL Group (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) zählt zu den weltweit führenden Post- und Logistikunternehmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Unternehmen habe sich gestern das derzeit noch vorherrschende attraktive Marktumfeld zu Nutze gemacht und eine EUR 500 Mio. umfassende Senioranleihe (10J Laufzeit, A3/BBB+, MS+30 BP) sowie eine Wandelanleihe nur für institutionelle Investoren im Volumen von EUR 1 Mrd. (7,5J) mit einem Kupon von 0,05% p.a. emittiert. Der Ausgabepreis (EUR 100,377) als auch der anfängliche Wandlungspreis (EUR 55,69; 40% auf den gewich. Durchschnittskurs während des Ausgabeverfahrens) hätten beide am unteren Ende der zuvor angestrebten Spanne gelegen. Vorwiegend sollten mit dem Erlös bestehende Finanzverbindlichkeiten refinanziert werden. Des Weiteren sei auch die Erhöhung des für die Altersbezüge der Mitarbeiter in Großbritannien zur Verfügung stehenden Kapitals vorgesehen. (Ausgabe vom 07.12.2017) (08.12.2017/alc/n/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...