Liebe Leser,

seit Mitte Juni dürfte so manchem Tesla-Anleger zumindest beim Blick auf den Chart die Lust an seinem Investment vergangen sein, denn der Kursverlauf war überwiegend negativ. Die Aktie begann ihren steilen Anstieg zu korrigieren und diese Korrektur dauert immer noch an.

Das liegt natürlich auch daran, dass Tesla nun in der Pflicht ist, seinen vollmundigen Ankündigungen auch die entsprechenden Taten folgen zu lassen, also nicht nur neue, innovative Fahrzeuge vorzustellen, ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...