Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Axel Springer -0,25% auf 67,93, davor 10 Tage im Plus (6,16% Zuwachs von 64,15 auf 68,1), Jenoptik +0,93% auf 27,03, davor 6 Tage im Minus (-3,36% Verlust von 27,71 auf 26,78), GoPro +0,88% auf 7,99, davor 6 Tage im Minus (-9,17% Verlust von 8,72 auf 7,92), Francotyp-Postalia +2,57% auf 4,39, davor 6 Tage im Minus (-9,86% Verlust von 4,75 auf 4,28), TTM Technologies, Inc. +0,13% auf 15,68, davor 6 Tage im Minus (-10,15% Verlust von 17,43 auf 15,66), ADVA Optical Networking +4,06% auf 5,994, davor 6 Tage im Minus (-8,15% Verlust von 6,27 auf 5,76), Coca-Cola -1,44% auf 45,78, davor 5 Tage im Plus (2,09% Zuwachs von 45,5 auf 46,45), World Bank 0.0 Dec25 EUR Str. -0,35% auf 50,843, davor 4 Tage im Plus (0,91% Zuwachs von 50,56 auf 51,02), QSC -0,9% auf...

