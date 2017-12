Tagesgewinner war am Donnerstag CytoTools mit 10,64% auf 13,00 (303% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 28,65%) vor First Solar mit 8,21% auf 68,43 (289% Vol.; 1W 10,19%) und William Hill mit 8,10% auf 315,00 (299% Vol.; 1W 9,07%). Die Tagesverlierer: European Lithium mit -16,20% auf 0,15 (1385% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,85%), Air Berlin mit -7,46% auf 0,03 (3% Vol.; 1W -13,89%), Yingli Greenmit -5,79% auf 1,79 (139% Vol.; 1W -15,57%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Vodafone (33480,41 Mio.), Rio Tinto (32866,72) und HSBC Holdings (27662,85). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei European Lithium (1385%), Williams Grand Prix (683%) und Lukoil (534%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht...

