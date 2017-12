...in der Kraftwerkssparte. 12.000 Jobs werden abgebaut. Die Gründe sind bekannt: Preisdruck und die schwache Nachfrage nach konventionellen Kraftwerken infolge der Energiewende. Traurig für die Mitarbeiter, aber eben ein zwingender Schritt des neuen Chefs Flannery in Sachen Umbau des Konzerns. Inzwischen hat sich der Kurs vom Top halbiert und wir denken über einen Nachkauf bzw. eine Verbilligung um 15 $ nach. In der Marktkapitalisierung trennen GE und SIEMENS nur noch rd. 30 %.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info