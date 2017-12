Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Baseler Ausschuss beschließt Vollendung von Basel 3

Die Chefs der wichtigsten im Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht vertretenen Notenbanken und Aufsichtsbehörden (GHOS) haben einer Vollendung des Eigenkapitalstandards Basel 3 zugestimmt, der eine deutliche Einschränkung von internen Modellen bei der Berechnung von Risikoaktiva und Eigenkapitalanforderungen vorsieht. Dadurch sollen die bisher starken Unterschiede bei der Eigenkapitalausstattung verringert werden. Auf europäische - auch deutsche - Banken kommen höhere Eigenkapitalanforderungen zu.

Deutsche Exporte sinken im Oktober leicht

Die deutschen Exporte sind im Oktober gegenüber dem Vormonat leicht gesunken. Schon im September hatte sich ein leichter Rückgang eingestellt, doch die robuste Weltkonjunktur und der lebhafte Welthandel sorgen insgesamt für eine gute Nachfrage nach Waren aus Deutschland. Im Oktober sanken die Exporte kalender- und saisonbereinigt um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 107,0 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 6,8 Prozent höher.

Japans Wirtschaft wächst kräftiger als gedacht

Die Wirtschaft in Japan ist im dritten Quartal 2017 stärker gewachsen als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg den Angaben der Regierung zufolge in den drei Monaten auf das Jahr hochgerechnet um 2,5 Prozent. In der ersten Schätzung war ein Plus von 1,4 Prozent angegeben worden. Grund für das stärker als zunächst erwartete Wachstum seien vor allem Investitionen von Unternehmen gewesen.

Chinesische Exporte steigen deutlich stärker als erwartet

Die chinesischen Exporte sind im November den neunten Monat in Folge gestiegen. Wie die Zollbehörde des Landes mitteilte, kletterten die Ausfuhren um 12,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Oktober lag der Zuwachs bei 6,9 Prozent. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Exportplus von 6,0 Prozent gerechnet.

Der große Schulz-Knall bleibt aus

Am Ende gab es ein gnädiges Ergebnis für Martin Schulz, der trotz aller Schwierigkeiten der jüngsten Zeit mit über 80 Prozent als Vorsitzender der SPD bestätigt wurde. Der von manchen ersehnte große Knall in der von den Querelen der Selbstfindung zerrissenen Partei - ihn ließen die über 600 Delegierten bei ihrem Parteitag demonstrativ ausfallen. Natürlich sehen 81,94 Prozent gegenüber den 100 Prozent, mit denen der Hoffnungsträger Schulz im März auf der Welle der Euphorie ins Amt katapultiert wurde, mager aus. Gemessen an dem Zustand, in den er die Sozialdemokratie seither gebracht hat, sind sie es aber nicht.

EU-Kommission empfiehlt zweite Phase der Brexit-Gespräche

Einigung bei den Brexit-Gesprächen: Die EU-Kommission hat den Mitgliedstaaten am Freitagmorgen empfohlen, in die zweite Phase der Verhandlungen mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen einzusteigen. Jetzt sei der EU-Gipfel am Freitag kommender Woche "am Zug", hieß es in einer Erklärung der Behörde. Die Staats- und Regierungschefs müssten dann entscheiden, ob auch aus ihrer Sicht "ausreichende Fortschritte erzielt worden sind, damit die zweite Verhandlungsphase beginnen kann".

May: Keine "harte Grenze" zwischen Nordirland und Irland nach Brexit

Die britische Premierministerin Theresa May hat zugesichert, dass es durch den Brexit "keine harte Grenze" mit strengen Pass- und Zollkontrollen zwischen Irland und Nordirland geben wird. Sie und der irische Premierminister Leo Varadkar hätten sich dazu verpflichtet, dass "keine Barrieren" zwischen den beiden Gebieten errichtet würden, sagte May am Freitag in Brüssel. Dort hatte die EU-Kommission empfohlen, in die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien zu gehen.

US-Kongress verhindert vorerst Haushaltssperre und Regierungsstillstand

Im Streit um den US-Haushalt hat der Kongress in Washington eine Haushaltssperre und damit einen erzwungenen Regierungsstillstand vorerst verhindert. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte am Donnerstag auch der Senat dafür, die Finanzierung der Regierungsausgaben zunächst um zwei Wochen bis zum 22. Dezember zu verlängern. Damit hat der Kongress nun zwei Wochen mehr Zeit, um im Haushaltsstreit einen Kompromiss mit US-Präsident Donald Trump zu finden.

Gewaltsame Proteste gegen Trumps Jerusalem-Entscheidung in Palästinensergebieten

Nach der Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Donald Trump ist es in den Palästinensergebieten zu gewaltsamen Protesten gekommen. Bei Zusammenstößen zwischen palästinensischen Demonstranten und israelischen Sicherheitskräften wurden im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen nach Angaben palästinensischer Rettungskräfte am Donnerstag mehr als 20 Menschen durch Geschosse verletzt.

Israel verstärkt vor Freitagsgebeten Polizeiaufgebot in Jerusalem

Angesichts der palästinensischen Protestaufrufe verstärkt Israel vor den Freitagsgebeten die Polizeipräsenz in Jerusalem. Hunderte zusätzliche Beamte seien mobilisiert worden, sagte ein Sprecher der israelischen Polizei der Nachrichtenagentur AFP. Am Freitagmorgen war die Lage in der Jerusalemer Altstadt rund um die Al-Aksa-Moschee ruhig. Am Nachmittag werden dort tausende Muslime zum Gebet erwartet.

Israelische Armee beschießt Ziele im Gazastreifen

Die israelische Armee hat als Reaktion auf einen Beschuss aus dem Gazastreifen am Donnerstagabend Ziele in dem Palästinensergebiet angegriffen. Sie beschoss nach eigenen Angaben mit einem Panzer und einem Kampfflugzeug zwei "Militärposten" im Gazastreifen - ohne mitzuteilen, wer diese Posten kontrollierte. Die Armee erklärte allerdings, dass sie der radikalislamischen Hamas die Verantwortung für die "von Gaza aus gegen Israel verübten feindlichen Aktivitäten" gebe.

Polens Finanzminister Morawiecki soll Regierungschefin Szydlo ablösen

Polens Finanzminister Mateusz Morawiecki soll neuer Regierungschef werden. Die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) nominierte Morawiecki am Donnerstag als Nachfolger von Regierungschefin Beata Szydlo, wie eine Parteisprecherin mitteilte. Szydlo hatte zuvor zwar ein Misstrauensvotum im Parlament überstanden, der Parteispitze aber kurz darauf ihren Rücktritt angekündigt.

Frankreich/Industrieproduktion Okt +1,9% gg Vm

