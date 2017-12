Anleger fliehen in Scharen aus der Steinhoff Aktie, die am Freitagmorgen erneut massiv an Wert verliert. Im Tradegate-Handel verliert das Papier weitere 40 Prozent auf 0,373 Euro, der MDAX-Titel hatte schon am Mittwoch nach heftigen Kursverlusten ...

