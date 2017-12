New York (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) von 47 auf 48 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen.Das Wachstumspotenzial im Paketgeschäft, die Erholung der weltweiten Speditionsaktivitäten sowie das hohe Wertsteigerungspotenzial des Logistikkonzerns seien im Aktienkurs noch nicht eingepreist, schrieb Analyst Matija Gergolet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2019./edh/tih Datum der Analyse: 06.12.2017

