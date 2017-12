BERLIN (Dow Jones)--Nachdem der SPD-Parteitag grünes Licht gegeben hat, kommen die Spitzen von CDU, CSU und SPD am kommenden Mittwoch zu Vorgesprächen über die Neuauflage einer großen Koalition zusammen. Das kündigte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles im Interview mit dem Deutschlandfunk an.

Nahles erwartet schwierige Gespräche mit der Union. "Da gibt es eine Menge Zündstoff und deswegen sage ich auch, es gibt keinen Automatismus, dass wir nachher in einer GroKo landen." Die SPD habe die ihr wichtigen Anliegen benannt, wozu zum Beispiel die von der Union bekämpfte Bürgerversicherung im Gesundheitswesen gehört.

Die Fraktionsvorsitzende wird gemeinsam mit dem im Amt bestätigten Parteichef Martin Schulz in die Gespräche gehen. Die Genossen betrachten die Tolerierung einer Minderheitsregierung ebenso als mögliche Variante, was aber Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ablehnt. Sollten beide Möglichkeiten nicht zustande kommen, will die SPD Neuwahlen nicht scheuen.

Am 15. Dezember soll der Parteivorstand zunächst die Vorgespräche bewerten und eine Empfehlung darüber geben, ob man in Sondierungen mit CDU und CSU einsteigt. Über den Beginn von echten Koalitionsverhandlungen muss dann im neuen Jahr ein Sonderparteitag entscheiden.

December 08, 2017

