Der DAX ist am Freitag mit einem deutlichen Plus in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 13.177 Punkten berechnet, ein Zuschlag in Höhe von rund einem Prozent im Vergleich zum Donnerstagsschluss.

Lediglich Beiersdorf und Fresenius waren kurz nach Handelsbeginn im Minus, die größten Zugewinne gab es hingegen bei Commerzbank, Deutsche Bank und RWE. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen schwächer. Ein Euro kostete 1,1745 US-Dollar (-0,26 Prozent). Der Goldpreis stieg nach den Verlusten der letzten Tage wieder leicht an, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.248,12 US-Dollar gezahlt (+0,05 Prozent). Das entspricht einem Preis von 34,17 Euro pro Gramm.