Es ist nicht mehr lange bis Weihnachten. Viele Mitarbeiter von Air Berlin haben in den letzten Wochen ihre Kündigung bekommen. Für manche gibt es kurz vor dem Jahreswechsel schon gute Nachrichten.

Gut zwei Wochen vor Weihnachten haben einige Air-Berlin-Beschäftigte wieder einen Arbeitsvertrag in der Tasche. In Berlin und Umgebung hätten etwa 250 Menschen, die bei Jobcentern gemeldet waren, eine neue Perspektive gefunden. "Es geht gut voran", sagte der Leiter der Arbeitsagentur Berlin Nord, Christoph Möller. In der Region seien aber auch noch rund 700 frühere Mitarbeiter der Fluggesellschaft arbeitslos gemeldet. In Nordrhein-Westfalen mit dem zweiten wichtigen Standort Düsseldorf sind es ähnlich viele.

"Wir erleben in der Wirtschaft ein hohes Interesse an diesen Mitarbeitern", sagte Möller der Deutschen Presse-Agentur. Manche würden neue Jobs zum 1. Januar anfangen, bei ganz unterschiedlichen Arbeitgebern. Allerdings zählten zu den Air Berlinern mit neuer Perspektive auch diejenigen, die von der Lufthansa erst mal einen Schulungsvertrag bekommen ...

