Der VW-Manager Oliver Schmidt muss in den USA wegen seiner Rolle im Dieselskandal jahrelang in Haft. Nun droht dem 48-Jährigen laut einem Medienbericht auch seine Kündigung bei dem Autobauer.

Dem am Mittwoch zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verurteilten VW-Manager Oliver Schmidt muss nun offenbar seine Kündigung bei dem Autobauer befürchten. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung will Volkswagen dem 48-jährigen Deutschen die Kündigung zustellen. Er würde dadurch auch seinen Anspruch auf Betriebsrente verlieren. VW wollte sich gegenüber der Zeitung unter Verweis auf die Persönlichkeitsrechte des Managers nicht äußern.

Schmidt war zu sieben Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 400.000 Dollar wegen Verschwörung zum Betrug und Verstoßes gegen Umweltgesetze verurteilt worden. Dabei schöpfte das Gericht das volle mögliche Strafmaß aus. Schmidt saß bereits seit Jahresbeginn in Untersuchungshaft. Er war zuvor von FBI-Agenten vor dem Rückflug aus einem Winterurlaub nach Deutschland in Miami festgenommen worden und ist nun der zweite langjährige VW-Mitarbeiter, der in den USA eine harte Strafe erhält.

In seiner damaligen Leitungsfunktion für Umweltfragen in den Vereinigten Staaten zwischen Februar 2012 und März 2015 hat sich Schmidt nach Überzeugung des Gerichts der Vergehen schuldig gemacht. Sein Anwalt David DuMouchel hatte auf eine Gefängnisstrafe von drei Jahren und vier Monaten sowie ...

