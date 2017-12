Goldman Sachs hat PSA von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 20,40 auf 16,60 Euro gesenkt. Wer damit rechne, dass der französische Autobauer Opel und deren britische Schwester Vauxhall reibungslos in den Konzern integrieren könne, dürften enttäuscht werden, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Wachstum in den wichtigsten Endmärkten Deutschland und Großbritannien verlangsame sich und in den nächsten zwei Jahren gebe es keine beachtenswerten neuen Modelle./ck/das Datum der Analyse: 07.12.2017

