Die neue ICE-Strecke Berlin-München offenbart: Ein Anschluss an den Fernverkehr entscheidet über Aufstieg und Niedergang von Städten. Angst in Jena, Zuversicht hingegen in Erfurt - und alles wegen einer Bahnstrecke.

Olaf Behr greift nicht einfach zu seinem iPhone, er reißt es an sich. Der 49-jährige Manager beim Softwarehaus Intershop in Jena sitzt im Restaurant Haus im Sack und hat Krustenbraten und Apfelschorle bestellt. Doch zum Essen kommt er kaum. Behr ist wütend, er redet schnell, während er etwas auf seinem Smartphone sucht.

"Jena ist doch ein wirtschaftliches und wissenschaftliches Kraftzentrum", sagt er. Da, jetzt hat er die gesuchte Balkengrafik endlich auf dem Display: Jenas künftige Verbindungen im Fernverkehr. "Erfurt hat bald jeden Tag 80 ICE-Züge", sagt er. Und seine Stadt? "Nur zwei."

Behr ist bei Intershop Verwaltungsleiter. Er ist regelmäßig unterwegs. Nicht mehr angebunden zu sein, das bedeutet für ihn persönlich: längere Reisezeit und eine Menge Frust. Doch darüber hinaus engagiert sich Behr beim Fahrgastverband Pro Bahn und agiert als aktives Mitglied des Bündnisses "Fernverkehr für Jena".

Die Bürgerbewegung hat er vor sechs Jahren zusammen mit Gleichgesinnten ins Leben gerufen, um in seiner Heimat für eine dauerhafte ICE- und Intercity-Anbindung zu kämpfen. Vor zehn Jahren erst wurde der Jenaer Bahnhof Paradies schließlich für 21 Millionen Euro ausgebaut, damit lange Fernzüge dort halten können. Doch bald wird das ICE-Kapitel für die 110.000 Einwohner schon wieder zugeschlagen. Wenn nun die regelmäßigen ICE-Züge wegfielen, dann sei das "schleichendes Gift für eine boomende Stadt wie Jena", sagt Behr.

Jena wird abgekopplet

Am 10. Dezember wird es so weit sein. Dann wird die Stadt in Ostthüringen abgekoppelt. Und andernorts gefeiert. Die Deutsche Bahn eröffnet mit viel Prominenz, darunter die Kanzlerin, die neue Schnellstrecke zwischen Nürnberg und Erfurt, die die Reisezeiten zwischen Berlin und München auf etwa viereinhalb Stunden verkürzt. Sprinter-Züge schaffen es sogar in 3:55 Stunden. 27 Jahre nach der Wiedervereinigung wächst zusammen, was zusammengehört: West und Ost, Nord und Süd.

Worüber keiner der Feiernden ein Wort verlieren wird: Längst nicht alle profitieren von dem zehn Milliarden Euro teuren Ingenieurs-Wunderwerk mit 22 Tunneln und 29 Brücken. Eine Stadt wie Jena wird vom ICE abgeknipst. Erfurt hingegen wird zum Schienen-Hub.

Prestigegewinn ICE

Nie zuvor hat sich deutlicher offenbart, was der ICE wirtschaftlich für Deutschland bedeutet. Die neue Schnellstrecke durch den Thüringer Wald verkürzt nicht nur Reisezeiten, sie leitet buchstäblich Wohlstand um. Ein ICE-Halt bedeutet für Städte viel mehr als Bürgermeister-Prestige. Er ist ein Wirtschaftsfaktor, der über Aufschwung und Abstieg mitentscheidet.

Die Bürger von Jena müssen lernen, damit umzugehen, die regionale Wirtschaft und Wissenschaft auch. Wolfgang Meyer ist Vorsitzender des Bürgerbündnisses, das von Dutzenden Unternehmen wie Intershop, Jenoptik und Carl Zeiss unterstützt wurde. Er spricht ...

