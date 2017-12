Die technische Weiterentwicklung von Fahrzeugen basiert zunehmend auf ständiger Vernetzung sowie neuen Funktionen, die im Kern auf Software beruhen. Bereits seit 1996 werden Fahrzeuge über Telematik-Einheiten oder die Einbindung mobiler Endgeräte mit dem Internet verbunden. Im nächsten Schritt werden sie zum Bestandteil des Internet of Everything (IoE). Megatrends wie intelligente Mobilität, automatisiertes Fahren und Elektrifizierung setzen ständige Konnektivität voraus.

Das Thema Schutz und Sicherheit gewinnt dabei enorm an Bedeutung. Ganzheitliche Vernetzung ist ohne Strategien für Cyber-Sicherheit nicht denkbar. Gleichzeitig muss bei diesem Thema langfristig geplant werden: Aus guten Gründen hat das US-Repräsentantenhaus das Selbstfahr-Gesetz (Safely Ensuring Lives Future Deployment and Research In Vehicle Evolution Act, SELF DRIVE Act) verabschiedet. Es verlangt von den Herstellern einen Cyber-Sicherheitsplan und eine Updatefunktion für die komplette Lebensdauer hochautomatisierter Autos.

Künftig müssen auch "alte" IoE-Fahrzeuge aktuell gehalten werden können, denn nur so ist ein Schutz vor Datenmissbrauch und der kriminellen Energie von Hackern möglich. Dieser Wettlauf zwischen Angriffs- und Schutzstrategien setzt zwingend den Zugang zu Fahrzeugen über eine Luftschnittstelle voraus (Bild 1). Dank ganzheitlicher Vernetzung ist dieser Zugang gegeben, aber er muss auch sicher sein. Deshalb gilt hier eine Zirkularlogik: Drahtlose Updates benötigen Cyber-Sicherheit, Cyber-Sicherheit benötigt drahtlose Updates. Auf dieser Grundlage entwickelt Continental ein ganzheitliches Sicherheitssystem ...

