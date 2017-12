Paris - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von Analyst David O'Connor von Exane BNP Paribas: David O'Connor, Analyst von Exane BNP Paribas, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) und halbiert das Kursziel von 44 auf 22 Euro Die jüngsten Aussagen des Kirchheimer Halbleiter-Konzerns deuteten darauf hin, dass der US-Konzern bereits an einer eigenen Lösung für Chips zur Stromsteuerung (PMIC) arbeite, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie.

