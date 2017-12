Letztmalig können am 15. Dezember 2017 noch Anteile am Immobilienfonds Leading Cities Invest erworben werden. Ab dem 18. Dezember gilt dann ein neuer Cash-Stop. Anleger sollen zudem noch im Dezember eine Ausschüttung erhalten.Wie die Investmentgesellschaft KanAm für ihren Fonds Leading Cities Invest (ISIN: DE0006791825) bekannt gibt, sollen noch im Dezember Ausschüttungen an die Anleger erfolgen. "Der Betrag von 1,88 EUR je Anteil ist Teil der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2017 und wird schon zum Teil in 2017 ausgeschüttet, um eine Doppelversteuerung i.V.m. dem neuen Investmentsteuergesetz zu vermeiden. Die Ausschüttung des Restbetrages erfolgt im Mai 2018 und wird in Höhe und Datum wie gewohnt zu Beginn des zweiten Quartals 2018 bekannt gegeben", heißt es dazu vom Unternehmen.Anleger, die sich den 2013 aufgelegten Metropolenfonds ins Depot holen möchten, sollten sich nun beeilen, denn am 18. Dezember folgt der nächste Cash-Stop und die Anteilsausgabe wird dann wieder auf unbestimmte Zeit eingestellt. Letztmalig können somit am 15. Dezember Anteile am Fonds erworben werden.

