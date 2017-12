E-world 2018 - 6. bis 8. Februar 2018 in Essen - Halle 1 / Stand 134 Erstmals präsentiert sich die Wilken PRO GmbH, die gemeinsame Dienstleistungstochter der Wilken Software Group und der Aachener FACTUR Billing Solutions GmbH, mit einem eigenen Messestand auf der E-world 2018 in Essen. In Halle 1 auf dem Stand 1-134 stehen "Energiemenschen" im Mittelpunkt. Ab dem 15. Januar 2018 kann man diese dann auch direkt unter www.dieenergiemenschen.de besuchen. Wilken PRO stellt im Rahmen des Messeauftritts die eigenen Mitarbeiter und ihre jeweiligen Prozesskompetenzen in den Fokus. Dabei geht es nicht nur um Standardprozesse wie etwa die Abrechnung oder Marktkommunikation. Vorgestellt werden auch aktuelle Kundenbeispiele in Bereichen wie Mieterstrom und Kundenkontaktmanagement oder ganz spezielle Full-Service-Angebote etwa für die one2one-Kundenkommunikation oder die Heizkostennebenabrechnung - immer mit den jeweils beteiligten Kolleginnen und Kollegen - im Mittelpunkt. Die Wilken PRO-Teams werden im Rahmen ihrer Beauftragungen nahtlos in die bestehenden Prozesse des Kunden integriert und treten auch nach außen wie die eigenen Mitarbeiter auf. Die Full-Service-Pakete funktionieren dabei unabhängig davon, welche Softwaresysteme beim jeweiligen Auftraggeber eingesetzt werden, da hier die Systembereitstellung und der Betrieb im Rechenzentrum zum Angebotsspektrum gehören. Mithilfe der Mitarbeiter von Wilken PRO können Versorgungsunternehmen sowohl komplette Prozesse extern abbilden, als auch nur einzelne Teilaufgaben auslagern. Auch die befristete Unterstützung - etwa zur Erledigung liegengebliebener Arbeiten ist möglich. Kontaktdaten: Wilken PRO GmbH - Daniel Samatin Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken PRO GmbH Seit 2016 bietet das gemeinsame Dienstleistungsunternehmen der Wilken Software Group und der Aachener FACTUR Billing Solutions GmbH ein umfassendes Dienstleistungsportfolio für die Produktfamilien Wilken ENER:GY und NTS.suite an. Von der Ad-hoc-Unterstützung bis hin zum Full-Service-Angebot nutzen Kunden die Prozessdienstleistungen direkt vom Softwareanbieter. Kunden sind Stadt- und Gemeindewerke, die in den energiewirtschaftlichen Marktrollen Lieferant, Netzbetreiber und Messstellenbetreiber tätig sind, sowie bundesweit agierende Energievertriebe. Der Bedarf der Kunden steht im Mittelpunkt. Wilken PRO-Kunden profitieren vom IT- und Prozess-Knowhow, denn das IT-System und die Abwicklung von Geschäftsfällen kommen aus einer Hand. Dies ist eine Presseinformation der Wilken PRO GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

