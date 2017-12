Spekulationen auf steigende Leitzinsen in den USA und die Einigung über weltweit verbindliche Kapitalvorschriften für Banken haben Finanzwerten in Europa am Freitag Flügel verliehen. Im Dax gehörten die Titel der Deutschen Bank und der Commerzbank mit einem Kursplus von je rund 3,5 Prozent zu den größten Gewinnern.

