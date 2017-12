Mit DNA-Material von Tatorten versuchen Ermittler, äußere Merkmale von Tätern zu bestimmen. In Texas hatte diese als "Phänotypisierung" bekannte Methode schon Erfolg: Eine Bluttat fast ohne Spuren wurde aufgeklärt.

Nach der Ermordung ihrer Tochter hat sich Michelle McDaniel völlig eingeigelt. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, dass der Täter in ihrer kleinen Heimatstadt in Texas vielleicht hinter ihr in der Schlange im Supermarkt stehen würde. Oder ihr auf der Straße entgegenkommen könnte.

Zeugen für die Bluttat gab es nicht, keiner wusste, wer die junge Frau auf dem Gewissen hatte. Nur eine Spur gab es: Am Tatort wurde DNA-Material gefunden. Mit dessen Hilfe gaben die Ermittler dem mutmaßlichen Täter ein Gesicht.

Phänotypisierung heißt die Methode, mit der aus Genmaterial Rückschlüsse auf äußere Merkmale wie Gesichtsform, Haut-, Augen- oder Haarfarbe gezogen werden. Innerhalb einer Woche nach der Veröffentlichung der Skizze wurde ein Verdächtiger festgenommen.

"Mein Sohn rief mich an, nachdem er die Skizze gesehen hatte und sagte: Mama, ich glaube, ich kenne diesen Kerl. Er hat mich in der Schule immer geärgert", berichtet Mutter Michelle. In der Kirche habe er hinter ihr gesessen, mit ihrer Nichte sei er befreundet gewesen. "Und wir hätten nie etwas geahnt", meint sie.

