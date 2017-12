FRANKFURT (Dow Jones)--Die Misere um die Aktie des südafrikanischen Möbelhändlers Steinhoff geht weiter. Auch am Freitag fällt der Kurs wie ein Stein, nachdem er an den beiden Vortagen schon im freien Fall war. Aktuell beträgt das Minus 7,2 Prozent auf 55 Cent. Im Tief lag die im deutschen Nebenwerteindex MDAX enthaltene Aktie am Freitag zeitweise bei 36 Cent.

Das Unternehmen hatte am Dienstag Bilanzunregelmäßigkeiten eingestanden und versucht nun, seine Liquiditätslage durch Verkäufe von Geschäftsbereichen zu verbessern. Außerdem trat der CEO zurück. Fundamental belastet wird der Kurs am Freitag davon, dass die Ratingagentur Moody's die Bonitätsbewertung des Unternehmens um vier Stufen von Baa3 auf B1 abgestuft.

Zum anhaltenden Verkaufsdruck bei der Aktie heißt es im Handel: "Mit den Aktien im Depot will kein Fonds oder Vermögensverwalter am Jahresende erwischt werden. Die werden bis auf das letzte Stück aus den Depots gekehrt". Hier gehe es nur noch um Gesichtswahrung und nicht um wirtschaftliche Gründe, weil der bevorstehende Depotausweis der Fonds zum Jahresabschluss in der Historie der Fonds einsehbar sei.

December 08, 2017

