Original-Research: Neo Lithium Corp. - von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) Einstufung von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) zu Neo Lithium Corp. Unternehmen: Neo Lithium Corp. ISIN: ca64047a1084 Anlass der Studie: Update zur Erstanalyse vom 11.09.2017 Letzte Ratingänderung: Analyst: Research Studie (Update) zu Neo Lithium Corp. Hanseatic Stock Publishing UG veröffentlichte heute ein Update bezugnehmend auf die Erstanalyse zu Neo Lithium Corp. (TSX.V: NLC, OOTC: NTTHF, FFM/ STGT: NE2; WKN: A2AP37; ISIN:CA64047A1084)vom 11.09.2017. Der Lithiummarkt wird insbesondere durch die steigende Bedeutung der Elektromobilität in Zukunft noch stärker in den Fokus rücken. Neo Lithium verfügt in Argentinien mit dem Projekt '3Q' über ein Lithiumvorkommen, für das nach kurzer Zeit bereits eine erste Ressourcenschätzung vorliegt und das hinsichtlich Größe, Gehalte und dem geringen Maß an Verunreinigungen viel Potential bietet. Darüber hinaus konnte durch eine positive PEA (Vorwirtschaftlichkeitsstudie) Ende Oktober 2017 die mögliche gute Wirtschaftlichkeit des Projekts dargelegt werden, wodurch auch der Aktienkurs deutlich anstieg. Dem erfahrenen Management ist es darüber hinaus gelungen, eine komfortable Kapitalausstattung mit aktuell etwa 65 Mio. CAD bis hin zur kommenden Machbarkeitsstudie für das Projekt zu generieren. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15963.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.miningscout.de. Kontakt für Rückfragen hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) Schönböckener Str. 28D 23556 Lübeck / Germany Tel.: +49 451 98901748 Fax: +49 451 40 600 1306 Email: info@miningscout.de

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN ca64047a1084

AXC0082 2017-12-08/10:21