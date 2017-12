Im Oktober sind die deutschen Exporte überraschend den zweiten Monat in Folge gesunken. Sie schrumpften erneut um 0,4 % im Vergleich zum Vormonat, während Ökonomen eigentlich mit einem Wachstum von 1 % gerechnet hatten. Die Importe zogen dagegen überraschend deutlich an, und zwar um 1,8 %.



Insgesamt verkauften die Unternehmen Waren im Wert von 108 Mrd. Euro ins Ausland, was einer Zunahme von 6,8 % zum Oktober 2016 entspricht. Die Geschäfte mit den anderen Euro-Ländern legten mit 8,7 % kräftig zu, die mit den restlichen EU-Staaten sogar um 9,1 %. Die Ausfuhren in Länder außerhalb der Europäischen Union - von den USA bis China - wuchsen dagegen nur um 4,1 %.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info